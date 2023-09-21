Haberler Kimdir MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef yarışmasının en çok merak edilen isimlerinden biri de kuşkusuz Hasan Biltekin... Farklı tarzıyla dikkat çeken yarışmacı izleyenler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında, "Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, MasterChef'te elendi mi? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 22:32 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:19
MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Hasan Biltekin'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

HASAN BİLTEKİN'İN INSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin'in Instagram hesabı "hasanbiltekinnn" kullanıcı adıyla yer alıyor.

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