Haberler Kimdir Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Bakhtiyar Zaynutdinov ile ilgili araştırma yapanlar, Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 17:30
Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Bakhtiyar Zaynutdinov'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kazakistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

Bakhtiyar Zaynutdinov, 2 Nisan 1998 yılında Taraz, Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundadır ve sol kanat, sol vek ve orta sahada görev almaktadır. CSKA Moskova forması giymektedir. 6 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Taraz, Astana, Rostov ve CSKA Moskova gibi ekiplerde oynamıştır. 181 maçta 24 gol 16 asist üretmiştir.

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