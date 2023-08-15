Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Bakhtiyar Zaynutdinov'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kazakistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

Bakhtiyar Zaynutdinov, 2 Nisan 1998 yılında Taraz, Kazakistan'da dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundadır ve sol kanat, sol vek ve orta sahada görev almaktadır. CSKA Moskova forması giymektedir. 6 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Taraz, Astana, Rostov ve CSKA Moskova gibi ekiplerde oynamıştır. 181 maçta 24 gol 16 asist üretmiştir.