NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR? | ⭐ İlk Türk kadın astronom Nüzhet Gökdoğan çalışmaları

NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR? | Türk gök bilimci ve akademisyen olarak ülkemize büyük katkılar sağlamış olan Hatice Nüzhet Gökdoğan, 2003 yılında aramızdan ayrıldı. Çalışmaları ve yetiştirmesine katkı sağladığı bilim insanlarıyla tarihin tozlu raflarına altın harflerle kazınan Gökdoğan'ın doğum yol dönümünde Doodle'a taşınmasının ardından 'Nüzhet Gökdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR, NERELİ?

14 Ağustos 1910'da doğan Nüzhet Gökdoğan, Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve aynı zamanda ilk kadın dekanıdır. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1930-1934 yılları arasında Paris Üniversitesi'nde matematik ve fizik okudu. 1934 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başladı. 1944 yılında doçent, 1954 yılında profesör oldu. 1954-1956 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olarak görev yaptı.

Gökdoğan, 1954 yılında Türk Astronomi Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 1974 yılına kadar derneğin başkanlığını yaptı. 1978-1980 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 1954 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülü'nü, 1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı aldı. 2003 yılında vefat eden Gökdoğan, İstanbul'da defnedildi.

Gökdoğan, Türkiye'de astronomi biliminin gelişmesinde önemli katkılarda bulunan bir bilim insanıydı. Öğrencilerine ve meslektaşlarına her zaman ilham kaynağı oldu. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı olarak, Türk bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir.

NÜZHET GÖKDOĞAN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN VEFAT ETTİ?

Nüzhet Gökdoğan, 24 Nisan 2003 tarihinde, 92 yaşında iken vefat etti. Gökdoğan'ın ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi.

NÜZHET GÖKDOĞAN ÇALIŞMALARI NEDİR?

Nüzhet Gökdoğan, Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve aynı zamanda ilk kadın dekanıdır. Gökdoğan, astronomi biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Çalışmaları arasında şunlar yer almaktadır:

⭐Güneş ve yıldızlar hakkındaki araştırmalar

⭐Güneş tutulması ve meteor yağmurları gibi gök olayları hakkındaki çalışmaları

⭐Astronomi eğitimi ve halka açık astronomi etkinlikleri

⭐Türk Astronomi Derneği'nin kuruluşu ve başkanlığı

⭐TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası

Gökdoğan, Türkiye'de astronomi biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamış ve Türk bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir.