Haberler Kimdir William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan yıldız futbolcu William Carvalho'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında William Carvalho ile ilgili araştırma yapanlar, William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:30
William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan William Carvalho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

William Carvalho, 7 Nisan 1992 yılında Luanda, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki William Carvalho, ön libero olarak görev yapmaktadır. 80 kez milli formayı giymiştir. Sporting, Fatima, Cercle Brugge, Real Betis gibi takımlarda oynamıştır. 423 maçta 24 gol 28 asist üretmiştir.

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