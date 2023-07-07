Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yerry Mina'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kolombiya futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YERRY MINA KİMDİR?

Yerry Mina, 13 Eylül 1994 yılında Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 195 cm boyundaki Yerry Mina, stoper pozisyonunda oynamaktadır. Kolombiya Milli Takımı'nda 40 kez forma giymiştir. 7 gol kaydetmiştir. 10 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Palmeiras, Barcelona, Everton gibi ekiplerde forma giymiştir.