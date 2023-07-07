Haberler Kimdir Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Yerry Mina ile ilgili araştırma yapanlar, Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 12:10
Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yerry Mina'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kolombiya futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yerry Mina kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YERRY MINA KİMDİR?

Yerry Mina, 13 Eylül 1994 yılında Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 195 cm boyundaki Yerry Mina, stoper pozisyonunda oynamaktadır. Kolombiya Milli Takımı'nda 40 kez forma giymiştir. 7 gol kaydetmiştir. 10 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Palmeiras, Barcelona, Everton gibi ekiplerde forma giymiştir.

DİĞER
Yeni platform Threads'a ünlüler akın etti! İlk 'Threads' paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...
Ünlüler 'Threads' hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...
F.Bahçeli yıldıza Arabistan'dan teklif!
Yıldız golcü transferinde G.Saray'a yeşil ışık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kenan Yıldız kimdir?
Samu Castillejo kimdir?
e-YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2023 e-YDS ÖSYM sınav giriş belgesi | e-YDS sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023
2023 Temmuz işsizlik maaşı kaç TL, en düşük işsizlik maaşı ne kadar?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan ödülü ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza Arabistan'dan teklif! F.Bahçeli yıldıza Arabistan'dan teklif! 11:24
Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş açıklama! Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş açıklama! 11:07
Galatasaray Turgay Şeren'i andı! Galatasaray Turgay Şeren'i andı! 10:44
F1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde! F1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde! 10:40
Yıldız golcü transferinde G.Saray'a yeşil ışık! Yıldız golcü transferinde G.Saray'a yeşil ışık! 10:36
G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak! G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak! 10:04
Daha Eski
Transfer izni istedi! "Hayallerim için..." Transfer izni istedi! "Hayallerim için..." 09:39
BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? 09:28
Almanya'dan geliyor! Menajeriyle görüşüldü Almanya'dan geliyor! Menajeriyle görüşüldü 09:16
Altay'dan geleceği hakkında flaş karar! Altay'dan geleceği hakkında flaş karar! 09:16
İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? 09:15
Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta? Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta? 09:08