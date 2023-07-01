Haberler Kimdir Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Senegalli futbolcu Pape Matar Sarr yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Anis Slimane ile ilgili araştırma yapanlar, Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:50
Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Pape Matar Sarr'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Senegalli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Pape Matar Sarr kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

PAPE MATAR SARR KİMDİR?

Pape Matar Sarr, 14 Eylül 2002 yılıda Senegal'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Pape Matar Sarr, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. Senegalli futbolcu 14 kez milli formayı giymiştir. Generation Foot, Metz, Tottenham gibi ekiplerde forma giymiştir. Pape Matar Sarr, 79 maçta 5 gol 4 asist üretmiştir.

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