Moise Kean kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Moise Kean'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İtalyan futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Moise Kean kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MOISE KEAN KİMDİR?

Moise Kean, 28 Şubat 2000 yılında Varcelli, İtalya'da dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundaki Kean, santrafor olarak görev yapmaktadır. İtalya Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen Kean 4 gol atmıştır. 18 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Juventus forması giyen Moise Kean, bu sezon 40 maçta 8 gol kaydetmiştir.