Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Johnny Cardoso'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Amerikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JOHNNY CARDOSO KİMDİR?

Johnny Cardoso, 20 Eylül 2001 yılında Denville, Amerika'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundadır. Orta sahada görev almaktadır. 5 kez ABD Milli Takımı'nda forma giymiştir. Bu sezon 26 kez maça çıkan Johnny Cardoso, 2 kez gol sevinci yaşamıştır.