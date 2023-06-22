Haberler Kimdir Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Amerikalı futbolcu Johnny Cardoso'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Johnny Cardoso ile ilgili araştırma yapanlar, Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 12:00
Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Johnny Cardoso'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Amerikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Johnny Cardoso kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JOHNNY CARDOSO KİMDİR?

Johnny Cardoso, 20 Eylül 2001 yılında Denville, Amerika'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundadır. Orta sahada görev almaktadır. 5 kez ABD Milli Takımı'nda forma giymiştir. Bu sezon 26 kez maça çıkan Johnny Cardoso, 2 kez gol sevinci yaşamıştır.

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