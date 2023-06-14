Haberler Kimdir Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alman futbolcu Thomas Müller'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Thomas Müller ile ilgili araştırma yapanlar, Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:40
Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Thomas Müller'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Alman futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

THOMAS MÜLLER KİMDİR?

Thomas Müller, 13 Eylül 1989 yılında Weilheim, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Bayern Münih ve Almanya Mili Takımı'nın efsane oyuncularından biridir. 185 cm boyunda olan Thomas Müller, Orta sahada forma giymektedir. Kariyeri boyunca sadece Bayern Münih'te forma giymiştir.

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