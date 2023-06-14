Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Thomas Müller'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Alman futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Thomas Müller kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

THOMAS MÜLLER KİMDİR?

Thomas Müller, 13 Eylül 1989 yılında Weilheim, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Bayern Münih ve Almanya Mili Takımı'nın efsane oyuncularından biridir. 185 cm boyunda olan Thomas Müller, Orta sahada forma giymektedir. Kariyeri boyunca sadece Bayern Münih'te forma giymiştir.