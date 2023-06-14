Haberler Kimdir Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Rumen futbolcu Ianis Hagi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Ianis Hagi ile ilgili araştırma yapanlar, Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30
Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Ianis Hagi'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Rumen golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

IANIS HAGI KİMDİR?

Ianis Hagi, 22 Ekim 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray'ın efsanesi George Hagi'nin oğludur. Romanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer almaktadır. Çifte vatandaşlığı bulunmaktadır. Hem Türkiye hem Romanya vatandaşlığı bulunmaktadır. Ianis Hagi, Viitorul Constanta, Fiorentina, Genk ve Glasgow Rangers formaları giydi. Romanya Milli Takımı'nın her yaş grubunda oynadı. 182 cm boyunda olan Hagi, 10 numara pozisyonunda oynamaktadır ve solaktır.

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