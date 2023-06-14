Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Ianis Hagi'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Rumen golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ianis Hagi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

IANIS HAGI KİMDİR?

Ianis Hagi, 22 Ekim 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray'ın efsanesi George Hagi'nin oğludur. Romanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer almaktadır. Çifte vatandaşlığı bulunmaktadır. Hem Türkiye hem Romanya vatandaşlığı bulunmaktadır. Ianis Hagi, Viitorul Constanta, Fiorentina, Genk ve Glasgow Rangers formaları giydi. Romanya Milli Takımı'nın her yaş grubunda oynadı. 182 cm boyunda olan Hagi, 10 numara pozisyonunda oynamaktadır ve solaktır.