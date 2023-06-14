Diego Gomez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Diego Gomez'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Paraguaylı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Diego Gomez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DİEGO GOMEZ KİMDİR?

Diego Gomez, 27 Mart 2003 yılında Paraguay'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda olan Diego Gomez, 2 kez Paraguay Milli Takımı'nın formasını giymiştir. Orta sahada forma giyen Diego Gomez, Libertad takımında bu sezon 22 maçta 4 gol 2 asist üretmiştir.