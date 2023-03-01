BAŞIM BELADA MELİKE KİMDİR? | Yağmur Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yağmur Öztürk evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, sıradışı konusu ve birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosuyla akşamlara renk katmaya geliyor. İlk fragmanıyla tüm ilgiyi üzerinde toplayan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Peki Başım Belada Melike karakteri kimdir? Yağmur Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yağmur Öztürk evli mi, burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

YAĞMUR ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Yağmur Öztürk, 1996 yılında Ankara'da doğdu. 27 yaşındaki oyuncu, ilk deneyimini 2014 yılında Beni Affet dizisinde rol alarak yaşadı. 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Leyla karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Anneler dizisinde Ceren başrolünü oynamıştır.

YAĞMUR ÖZTÜRK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Yağmur Öztürk, gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğinden özel hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

YAĞMUR ÖZTÜRK BURCU, BOYU VE KİLOSU

İkizler burcu olan Yağmur Öztürk, 1.74 boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır.

BAŞIM BELADA MELİKE KİMDİR?

Duygusal, kıskanç ve hırslı biri. Kontrollü olmaya çalışır ama duygusallığı yüzünden bunu bazen başaramaz. Yıllar önce ailesini kaybeden Melike'ye, Azam'ın annesi Şerife sahip çıkar. Şerife'nin hayalindeki gelindir. Masum ve oldukça güzel olan Melike çocukluğundan beri Azam'a karşı hissettiği duyguları saklamaya çalışmıştır.