KOSTAS ANTETOKOUNMPO KİMDİR? | Kostas Antetokounmpo nereli, kaç yaşında? Oynadığı takımlar, kariyeri ve bilinmeyenleri...

Turkish Airlines EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun ilgilendiği Kostas Antetokounmpo'nun hayatı, sporseverler tarafından merak ediliyor. Turkish Airlines EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Yunan ekibi Panathinaikos'un da Kostas Antetokounmpo ile ilgilendiği bilinirken merak edilen Kostas Antetokounmpo kimdir, nereli, kaç yaşında? Oynadığı takımlar, kariyeri ve bilinmeyenlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

KOSTAS ANTETOKOUNMPO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Antetokounmpo, Yunanistan'ın Atina kentindeki Sepolia'da, 20 Kasım 1997'de doğdu . Ailesi Nijeryalı göçmenlerdendi. Rahmetli babası Charles eski bir Nijeryalı futbolcuydu , annesi Veronica ise yüksek atlamacıydı. Charles, Eylül 2017'de 54 yaşında öldü. Ebeveynleri farklı Nijeryalı etnik gruplardan; Charles Yoruba'ydı ve Veronica Igbo'ydu.

Vize alabilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yasal olarak girmesine izin verilebilmesi için Haziran 2013'te kendisine verilen bir Nijerya pasaportu var. 2016 yılında resmi olarak tam Yunan vatandaşı oldu. Basketbolcular Giannis ve Thanasis'in küçük erkek kardeşi ve Alex'in ağabeyidir. En büyük erkek kardeşi Francis de profesyonel bir futbol oyuncusudur.

KOSTAS ANTETOKOUNMPO OYNADIĞI TAKIMLAR, KARİYERİ VE BİLİNMEYENLERİ...

Antetokounmpo, ilk olarak Atina'da Filathlitikos'un küçük takımlarında basketbol oynamaya başladı. Ağabeyi Giannis, 2013 NBA seçmelerinde Milwaukee Bucks tarafından draft edildikten sonra Antetokounmpo, ailesi ve küçük erkek kardeşi Alexis ile birlikte Milwaukee'ye taşındı. Whitefish Bay, Wisconsin'deki Dominik Lisesi'ne gitti, ortaokul ve son yıllarında lise basketbolu oynadı. Son sınıf öğrencisi olarak takımını eyalet şampiyonluğuna taşıdı.

Antetokounmpo, liseden sonra Dayton Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynamaya başladı. 2016–17 sezonunda, Flyers ile ilk kez, lisenin ilk iki yılını Yunanistan'da geçirdiği için "kısmi eleme" olarak kabul edildikten sonra kırmızı gömlekliydi. 2017-18 sezonunda maç başına 15.1 dakikada ortalama 5.2 sayı, 2.9 ribaund, 0.4 asist, 0.2 top çalma ve 1.1 blok ile çıkış yaptı.

Dallas Mavericks (2018–2019)

22 Mart 2018'de Antetokounmpo, 2018 NBA taslağı için ilan verdi. 4 Mayıs 2018'de Antetokounmpo, NBA Draft Combine'a giren rekor seviyedeki 69 oyuncudan biriydi. Antetokounmpo'nun, kırmızı tişörtlü birinci sınıf üniversite sezonunda kayda değer bir ilerleme kaydetmemesi nedeniyle ağabeyi Thanasis'e benzer şekilde ikinci tur seçimi olacağı tahmin ediliyordu. Philadelphia 76ers tarafından seçilen 2018 NBA taslağının son seçimiydi ve ardından hemen Dallas Mavericks'e takas edildi. Antetokounmpo çift yönlü sözleşme imzaladıSözleşme boyunca, oyun süresini Mavericks ile NBA G League üyesi Texas Legends arasında paylaştıracaktı. NBA'deki ilk maçına 20 Mart 2019'da Portland Trail Blazers karşısında 118-126 mağlup oldu.

19 Temmuz 2019'da Antetokounmpo, Mavericks tarafından feragat edildi.

Los Angeles Lakers (2019–2021)

Antetokounmpo , 22 Temmuz 2019'da Los Angeles Lakers tarafından feragat edildiğini iddia etti. Sezon boyunca iki yönlü bir sözleşmeyle 5 maç oynadı ve takımın 136-122 mağlubiyetinde kariyerinin en yüksek 7 sayısını kaydetti. 13 Ağustos 2020'de Sacramento King. Antetokounmpo, Lakers'ın Miami Heat'i altı maçta mağlup etmesinden sonra ilk şampiyonluğunu kazandı. Bir NBA şampiyonluğu kazanan ilk Yunan doğumlu oyuncu oldu; bir sezon sonra kardeşleri Giannis ve Thanasis, Milwaukee Bucks'ta takım arkadaşları olarak kendi şampiyonluklarını kazandılar.

26 Kasım 2020'de Antetokounmpo, Lakers ile iki yönlü bir sözleşme imzaladı.

ASVEL (2021–2022)

16 Temmuz 2021'de Antetokounmpo, Fransız Betclic Élite ve EuroLeague'den LDLC ASVEL ile sözleşme imzaladı.

Windy City Bulls (2022)

14 Ekim 2022'de Antetokounmpo, Chicago Bulls ile iki yönlü bir sözleşme imzaladı. 16 Aralık 2022'de Bulls tarafından takım için bir maça çıkmadan feragat edildi.

Milli Takım

Antetokounmpo, Yunanistan 20 Yaş Altı genç milli takımında forma giydi. 2016 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası B Bölümünde oynadı ve burada bronz madalya kazandı. Turnuva boyunca maç başına 1.3 sayı, 1.8 ribaund ve 0.3 asist ortalamaları yakaladı.