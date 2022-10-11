Haberler Kimdir Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Neden vefat etti?

Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Neden vefat etti?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Leyla Kenter'in ölümü ile birlikte arama motorları ve sosyal medyada yaşamı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Neden vefat etti? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 16:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 16:51
Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Neden vefat etti?

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Leyla Kenter'in vefatı büyük üzüntüye sebep olurken, yaşamı ve kariyer merak konusu oldu. Peki, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Neden vefat etti?

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir. Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.

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