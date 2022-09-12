Haberler Kimdir DUY BENİ LEYLA KİMDİR? Helin Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

DUY BENİ LEYLA KİMDİR? Helin Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni dizisinde Leyla karakteri ile herkesin beğenisini kazanan Helin Kandemir, diziseverlerin aşina olduğu bir yüz. Daha önce çok sayıda dizi ve filmde yer alan ödüllü oyuncu Helin Kandemir'in gerçek hayatta kim olduğu ise hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Duy Beni Leyla kimdir? Helin Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu, kilosu kaç, burcu ne? İşte Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir hakkında tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:06
DUY BENİ LEYLA KİMDİR? Helin Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Ekranların sevilen dizisi Duy Beni'de bir arabanın çarptığı Leyla karakteri, dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alırken seyirciler, Leyla'nın gerçek hayattaki kimliğini de merak ediyor. Televizyon dünyasına küçük yaşlarda giren ödüllü oyuncu Helin Kandemir hakkında merak edilen Duy Beni Leyla kimdir? Helin Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

HELİN KANDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretim eğitimine devam eden ve Icon Talent ile çalışan Kandemir, kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin reklam filmlerinde de yer alan genç oyuncu, sonrasında İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

HELİN KANDEMİR BOYU, KİLOSU KAÇ? BURCU NE?

İkizler burcu olan Helin Kandemir, 1.53 boyunda ve 40 kilogram ağırlığındadır.

DUY BENİ LEYLA KİMDİR?

Duy Beni dizisinde Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır.

Ekim'in (Rabia Soytürk) gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya (Helin Kandemir)bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

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