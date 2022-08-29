Haberler Kimdir JOAO PEDRO KİMDİR? | Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

JOAO PEDRO KİMDİR? | Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Joao Pedro, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Joao Pedr'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli? Ayrıntılar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:39
JOAO PEDRO KİMDİR? | Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan İtalyan forvet Joao Pedro sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Joao Pedro'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro 9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Joao Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giymiştir.

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