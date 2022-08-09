Masterchef Büşra kimdir? Masterchef 2022 Büşra Zambak kaç yaşında? Masterchef Büşra nereli, ne iş yapıyor?

Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında ana kadro için mücadele eden isimler arasında yer aldı ve ikinci grubun finale yükselen ilk ismi oldu. Yarışmacı 25 yaşında ve 9 yıldır profesyonel aşçı olduğunu belirtiyor. İşte, MasterChef Büşra Zambak hakkında...

MATERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve Denizlili'dir. İstanbul'da yaşayan yarışmacı, 9 yıldır profesyonel aşçılık yapıyor.

Güler Sabancı'ya yemek yaptığını belirten Zambak, üst düzey ceolara ve yöneticilere 5 yıldır yemek hazırladığını da sözlerine ekliyor.

İlk turda Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini söyleyerek dikkatleri çekmişti.

Büşra Zambak'ın İtalyan mutfağına ilgisi bulunuyor ve eleme turunda rokalı avakado püresi, tatlı patates, dil balığını ve safranlı tuile ile servis etti. Üç şeften de evet oyu alarak üst tura çıktı.