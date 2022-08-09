Haberler Kimdir Masterchef Büşra kimdir? Masterchef 2022 Büşra Zambak kaç yaşında? Masterchef Büşra nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Büşra kimdir? Masterchef 2022 Büşra Zambak kaç yaşında? Masterchef Büşra nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef 2022 yarışmasına ikinci gruptan katılan Büşra Zambak ana kadroya giren yedinci isim oldu. İzleyiciler tarafından merak edilen Büşra Zambak hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Zambak, Denizli'de doğdu ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Peki, Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:15 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:17
Masterchef Büşra kimdir? Masterchef 2022 Büşra Zambak kaç yaşında? Masterchef Büşra nereli, ne iş yapıyor?

Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında ana kadro için mücadele eden isimler arasında yer aldı ve ikinci grubun finale yükselen ilk ismi oldu. Yarışmacı 25 yaşında ve 9 yıldır profesyonel aşçı olduğunu belirtiyor. İşte, MasterChef Büşra Zambak hakkında...

MATERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve Denizlili'dir. İstanbul'da yaşayan yarışmacı, 9 yıldır profesyonel aşçılık yapıyor.
Güler Sabancı'ya yemek yaptığını belirten Zambak, üst düzey ceolara ve yöneticilere 5 yıldır yemek hazırladığını da sözlerine ekliyor.
İlk turda Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini söyleyerek dikkatleri çekmişti.

Büşra Zambak'ın İtalyan mutfağına ilgisi bulunuyor ve eleme turunda rokalı avakado püresi, tatlı patates, dil balığını ve safranlı tuile ile servis etti. Üç şeften de evet oyu alarak üst tura çıktı.

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