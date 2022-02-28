Haberler Kimdir ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR? Şule belgeseli ne zaman? Şule Yüksel Şenler neden öldü? Nereli? Mesleği, hayatı ve bilinmeyenler...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR? Şule belgeseli ne zaman? Şule Yüksel Şenler neden öldü? Nereli? Mesleği, hayatı ve bilinmeyenler...

Şule Yüksel Şenler ismi günün en çok aratılan adlarından oldu. Şenler'in kim olduğu, nereli olduğu ve hayatı, merak edilenler arasına girdi ve arama motorlarına, 'Şule Yüksel Şenler kimdir? Ne zaman öldü? Şule Yüksel'in hayatı, Şule Yüksel Şenler hakkında bilgiler' gibi sorular ve ifadeler yazıldı. Pek çok esere imza atan Şule Yüksel Şenler'in Şule adlı belgeseli de içeriği en çok araştırılan ve merak edilen yapımlardan oldu. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? Mesleği ne? Ne zaman ve neden öldü? Şule belgeselinin konusu nedir? Bu ve benzeri sorulara yanıt arayanlar ile Şule Yüksel Şenler ad ve soyadına ait önemli bilgiler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:58
ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR? Şule belgeseli ne zaman? Şule Yüksel Şenler neden öldü? Nereli? Mesleği, hayatı ve bilinmeyenler...

Türk yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in hayatı belgesellere konu olurken Şule Yüksel Şenler ismi detaylıca araştırılmaya başlandı. Kitap ve yazıları ile adını duyuran, öenmli eserlere de imza atan Şule Yüksel Şenler 28 Ağustos 2019 yılında yaşama veda etmiştir. İşte Şule Yüksel Şenler'in hayatı ve biyografisi...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Şule Yüksel Şenler'in pek çok eseri bulunuyor. Yazarlık ve gazetecilik yapan Şule Yüksel Şenler'in ailesi Kıbrıslı'dır.

Şule Yüksel Şenler 21 yaşında gazeteciliğe başlamıştır, ardından yazarlık faaliyetlerini de sürdürmüştür. Pek çok romanı da bulunan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkan Şoray oynamıştır.

Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra diziye çevrildi. Dizi ATV'de yayınlandı.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

Şule Yüksel Şenler'in hayatı belgesel oldu

Gazeteci-Yazar Şule Yüksel Şenler'in belgeselinin duyulması ile bu belgeselin içeriği de araştırma konularından oldu. Şenler'in konu alındığı belgeselde Şenler'in hayatı anlatılıyor.

İŞTE ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı
Hidayet
Bize Ne Oldu
İslam'da ve Günümüzde Kadın
Duyuşlar
Her Şey İslam için
Uygarlığın Gözyaşları
Huzur Sokağı
Kız ve Çiçek
Sağ El
Bir Bilinçli Öğretmen
Yılanla Tilki

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