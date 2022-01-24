Haberler Kimdir Orel Mangala kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar...

Orel Mangala kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar...

Alman ekibi Stutgart'ta forma giyen Orel Mangala, transferde Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden... Belçikalı stoperin kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolseverler oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Orel Mangala kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar ve daha fazlası haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:56
Orel Mangala kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Orel Mangala, Almanya Bundesliga takımlarından Stutgart'ta forma giyiyor. İşte Orel Mangala'ya dair merak edilenler...

🧐OREL MANGALA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? KARİYERİ...

18 Mart 1998'de Belçika'da doğan Orel Mangala, kariyerine Anderlecht'te başladı. Ardından Borussia Dortmund'un altyapısına geçen genç orta saha, 2017'de Stutgart'ın yolunu tuttu. 1 sezon Hamburg'a kiralanan Mangala, 2019'da döndüğü Stutgart'ta 3 sezondur forma giyiyor. Kongo asıllı genç futbolcu, Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da oynadı. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 de asist yapan Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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