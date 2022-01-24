Orel Mangala kimdir? Yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Orel Mangala, Almanya Bundesliga takımlarından Stutgart'ta forma giyiyor. İşte Orel Mangala'ya dair merak edilenler...

🧐OREL MANGALA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? KARİYERİ...

18 Mart 1998'de Belçika'da doğan Orel Mangala, kariyerine Anderlecht'te başladı. Ardından Borussia Dortmund'un altyapısına geçen genç orta saha, 2017'de Stutgart'ın yolunu tuttu. 1 sezon Hamburg'a kiralanan Mangala, 2019'da döndüğü Stutgart'ta 3 sezondur forma giyiyor. Kongo asıllı genç futbolcu, Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da oynadı. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 de asist yapan Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...