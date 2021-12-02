Jack Wilshere kimdir?

Tam adı Jack Andrew Garry Wilshere olan 1 Ocak 1992 doğumlu İngiliz futbolcu Jack Wilshere, 1,72 boyunda. Sol ayağını kullanan 29 yaşındaki yıldız futbolcu orta sahanın merkezinde görev alıyor.

Arsenal altyapısında forma giydiği dönem yıldızı parlayan Wilshere'ın piyasa değeri 33 milyon Euro'ya kadar ulaşmıştı.

Daha sonra sakatlıklarla boğuşan ve kendisine takım bulmakta zorlanan Wilshere'ın adı bir dönem Fenerbahçe ile anılsa da West Ham United'a transfer olmuştu.

Buradan Bournemouth'a geçen Jack Wilshere, 2021 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz durumda.

Kariyerinde toplam 289 maça çıkan Wilshere 20 gol 40 asistlik performans sergiledi.