Haberler Kimdir Jack Wilshere kimdir?

Jack Wilshere kimdir?

Tam adı Jack Andrew Garry Wilshere olan 1 Ocak 1992 doğumlu İngiliz futbolcu Jack Wilshere, 1,72 boyunda. Sol ayağını kullanan 29 yaşındaki yıldız futbolcu orta sahanın merkezinde görev alıyor. Arsenal altyapısında forma giydiği dönem yıldızı parlayan Wilshere'ın piyasa değeri 33 milyon Euro'ya kadar ulaşmıştı. İşte Wilshere'ın kariyer özeti...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:37
Jack Wilshere kimdir?

Tam adı Jack Andrew Garry Wilshere olan 1 Ocak 1992 doğumlu İngiliz futbolcu Jack Wilshere, 1,72 boyunda. Sol ayağını kullanan 29 yaşındaki yıldız futbolcu orta sahanın merkezinde görev alıyor.

Arsenal altyapısında forma giydiği dönem yıldızı parlayan Wilshere'ın piyasa değeri 33 milyon Euro'ya kadar ulaşmıştı.

Daha sonra sakatlıklarla boğuşan ve kendisine takım bulmakta zorlanan Wilshere'ın adı bir dönem Fenerbahçe ile anılsa da West Ham United'a transfer olmuştu.

Buradan Bournemouth'a geçen Jack Wilshere, 2021 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz durumda.

Kariyerinde toplam 289 maça çıkan Wilshere 20 gol 40 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer doğumu Amerika'da mı yapacak? Tatlıtuğ çifti kararını açıkladı!
Özcan Deniz ile boşandığı eşi Feyza Aktan'ın şiddet davasında tanıklardan şok sözler: "Her kavgadan sonra kendini yaralıyordu’’
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor