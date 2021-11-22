Haberler Kimdir Alexis Beka Beka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Alexis Beka Beka Galatasaray'a transfer olacak mı? Alexis Beka Beka özellikleri

Alexis Beka Beka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Alexis Beka Beka Galatasaray'a transfer olacak mı? Alexis Beka Beka özellikleri

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer söylentileri artmaya başladı. Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu olurken, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Alexis Beka Beka ile ilgilendiği öne sürüldü. Kongo asıllı Fransız futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı iddialarının artmasının ardından Alexis Beka Beka ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Alexis Beka Beka ile ilgili merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:27
Alexis Beka Beka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Alexis Beka Beka Galatasaray'a transfer olacak mı? Alexis Beka Beka özellikleri

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray, yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, kariyerini Lokomotiv Moskova'da sürdüren Alexis Beka Beka ile ilgilendiği iddia edildi. İşte Alexis Beka Beka ile ilgili tüm bilgiler...

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR?

Tam adı Alexis Adelin Beka Beka olan futbolcu, 29 Mart 2001 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Futbola Caen altyapısında başlayan Kongo asıllı Fransız futbolcu, Temmuz 2020'de aynı kulübple profesyonel sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki ön libero, sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.

Bu sezon Rus ekibiyle çıktığı 12 maçta 3 asistlik bir performans sergileyen futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Alexis Beka Beka'nın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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