Son dakika: Türk futbolunun acı kaybı! Varol Ürkmez vefat etti

Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan efsane keleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı. Uzun süre milli takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı...

Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane kaleci Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyami Ersek Hastanesi'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.





TFF'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

TFF'nin resmi sitesinden Varol Ürkmez için paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Varol Ürkmez'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

B Milli Takım ve U18 Milli Takımlarda da görev yapan Varol Ürkmez, Ay-Yıldızlı formayı toplamda 12 kez giydi. Türk futbolunda renkli kişiliği ile iz bırakan Varol Ürkmez, uzun yıllar görev yaptığı Altay'ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı.

Merhum Varol Ürkmez'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Altay Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



ALTAY KULÜBÜNDEN PAYLAŞIM

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın unutulmaz kalecisi Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatına kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.