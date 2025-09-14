TRANSFER HABERİ: Deniz Dönmezer resmen Kayserispor'da! İşte sözleşme süresi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Deniz Dönmezer ile Kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Deniz Dönmezer ile Kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/YoCkhVX09L— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) September 14, 2025