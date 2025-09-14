CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor TRANSFER HABERİ: Deniz Dönmezer resmen Kayserispor'da! İşte sözleşme süresi

TRANSFER HABERİ: Deniz Dönmezer resmen Kayserispor'da! İşte sözleşme süresi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 14:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Deniz Dönmezer resmen Kayserispor'da! İşte sözleşme süresi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Deniz Dönmezer ile Kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi?
DİĞER
Levent Tüzemen’den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! “Arkadaşlarını uykudan uyandırdı”
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? 13:35
E. Frankfurt’ta Kristensen şoku! E. Frankfurt’ta Kristensen şoku! 13:31
St. Pauli-Augsburg maçı ne zaman? St. Pauli-Augsburg maçı ne zaman? 13:31
Rennes-Lyon maçı ne zaman? Rennes-Lyon maçı ne zaman? 13:24
Metz-Angers maçı ne zaman? Metz-Angers maçı ne zaman? 13:21
Juventus’tan Kenan Yıldız hamlesi! Juventus’tan Kenan Yıldız hamlesi! 13:17
Daha Eski
PSG-Lens maçı detayları! PSG-Lens maçı detayları! 13:17
Brest-Paris FC maçı ne zaman? Brest-Paris FC maçı ne zaman? 13:10
RC Strasbourg-Le Havre maçı ne zaman? RC Strasbourg-Le Havre maçı ne zaman? 13:07
Lille-Toulouse maçı ne zaman? Lille-Toulouse maçı ne zaman? 13:04
Milan-Bologna maçı ne zaman? Milan-Bologna maçı ne zaman? 12:51
Sassuolo-Lazio maçı ne zaman? Sassuolo-Lazio maçı ne zaman? 12:49