Bellona Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Bellona Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Bellona Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BELLONA KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan,Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Bahoken

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

BELLONA KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor - Kasımpaşa TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.