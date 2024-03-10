Kayserispor Hatayspor 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Hatayspor'u konuk eden Kayserispor, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

2'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın Kayserispor yarı alanına gönderdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in yere düşerken vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

4'üncü dakikada Hatayspor savunmasından dönen topa gelişine vuran Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak oyun alanına geri döndü.

6'ncı dakikada Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ali Karimi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

14'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun sol ayağı ile yaptığı sert vuruş kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

22'nci dakikada Cardoso'nun ara topuna hareketlenen Nazon'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Erce meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

23'üncü dakikada Nazon ile ver-kaç yapan Mehdi'nin ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin sağında auta çıktı.

55'inci dakikada Cardoso'nun sol kanattan vurduğu sert şutu, kaleci Erce tokatlayarak, kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.