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Yenilmezler

Sezona transfer yasağıyla giren, hocası giden Kayseri, evinde Adana Demir'le berabere kaldı. Namağlup 4 takımdan biri oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Yenilmezler

Süper Lig'e krizlerle başlayan, hocası Çağdaş Atan istifa eden Kayserispor, buna rağmen flaş sonuçlara imza attı. Son olarak sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, iç sahada maç kaybetmedi. Ligin namağlup 4 takımından biri olan Kayseri ekibi, evindeki 7 maçta da rakiplerini sevindirmedi. Recep Uçar'ın öğrencileri, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

BOA MORTE COŞTU

Ligde Lig'de geride kalan 13 maçta 23 puana ulaşan Kayserispor'da Boa Morte de gollerine devam ediyor. 30 yaşındaki Portekizli sağ açık, Adana Demir karşısında 73'te attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Tecrübeli futbolcu, son 2 maçta 2 gol kaydetti. Ligde Hatay, K.Paşa ve Adana Demir maçlarında gol sevinci yaşayan Boa Morte, sarı-kırmızılı formayla toplam 5 gole ulaştı.

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