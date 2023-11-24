Haberler Kayserispor Recep Uçar: "Ofans bölgesine 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Recep Uçar: "Ofans bölgesine 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Son dakika spor haberleri... Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sarı kırmızılı takıma devre arasında transfer yapmayı istediklerini bunu da ofans bölgesine yapmayı planladıklarını söyledi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:55
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Recep Uçar: "Ofans bölgesine 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Kayserispor'un sosyal medya hesabına gelen, taraftarlar sorularını yanıtlayan teknik direktör Recep Uçar, devre arası transfer döneminde takviye yapmayı düşündüklerini söyleyerek, "Eğer bu şekilde devam edecek olursak, devre arası transfer döneminde çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Ümit ederim Ocak ayında transfer tahtamız açılır. Ofans hattına 1-2 noktada transfer yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kayserispor'un genel durumundan memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Recep Uçar, zaman zaman rakiplere çok fazla geçiş pozisyonu vermekten de rahatsız olduğunu dile getirdi.

Recep Uçar, "Takım oyunundan memnunum. Memnun olmadığım bölümler de var. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında skor 4-1 iken bu kadar verdiğimiz geçiş pozisyonlar beni memnuniyetsiz hissettirdi. Bilal ligin en çok top kurtaran ismi. Bu durum Bilal'i ve bizi sevindiriyor. Ama bir yandan da bu bizim için iyi bir istatistik değil. Verdiğimiz pozisyon sayısını azaltmamız lazım" açıklamasında bulundu.

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