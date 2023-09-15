Kayserispor'un yeni transferi Hasan Ali Kaldırım'dan dikkat çeken sözler!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, 1 yıl sonra yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek. Türkiye kariyerine Kayserispor'da başlayan ve ardından birçok takımda forma giyen Hasan Ali Kaldırım, yeniden sarı kırmızılı forma ile mücadele edecek.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ve tarifsiz bir duygu yaşadığı ifade eden Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Almanya'da başladığım futbol hayatımın canım ülkem Türkiye'ye açılan kapısı, hayallerimi gerçeğe dönüştürürken her zaman arkamda olan destekçim, evim, kulübüm Kayserispor'la sözleşme imzaladım. Kariyerimde yaşadığım birçok önemli anın temelleri hep bu güzel şehirde atıldı. Burada aldığım tedrisatla çıktığım uzun yola, tekrar bu şehirde ve bu kulüpte devam ediyorum. Hislerim tarifsiz. Bana bu fırsatı tanıyan Başkanımız Ali Çamlı'ya ve Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a teşekkür ediyor, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.