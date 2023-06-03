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Kayserispor 0-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başkent ekibi karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:10
Kayserispor 0-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor'u Stelios Kitsiou'nun 24. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ankaragücü puanını 42'ye yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise 46 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar;

8'inci dakikada Kayserispor savunmasından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Dokanovic'in uzaktan şutu üstten auta gitti.

13'üncü dakikada Kayserispor, ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. Kemen'in kullandığı şutu kaleci Gökhan kurtardı.

24'üncü dakikada Kayserispor savunmasının pas hatasında topla buluşan Milson'un pasında ceza sahası içinde bulunan Kitsiou'nun kaleye şutu ağlarla buluştu: 0-1.

44'üncü dakikada Ankaragücü'nden Hanousek'in verdiği pasla ceza sahasının içinde topla buluşan Milson, topu auta gönderdi.

57'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayserisporlu Cardoso'nun şutu, kaleci Gökhan'da kaldı.

78'inci dakikada Kemen'in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutu kalecide kaldı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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