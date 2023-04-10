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Kayserispor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:20
Kayserispor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam, Gavranovic.

Ümraniyespor: Berke Özer, Serkan, Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal, Mrsic, Oğuz, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir.

KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Ümraniyespor maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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