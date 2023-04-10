Kayserispor - Ümraniyespor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam, Gavranovic.
Ümraniyespor: Berke Özer, Serkan, Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal, Mrsic, Oğuz, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir.
KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Ümraniyespor maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.