Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi

Ziraat Türkiye Kupası finalisti Kayserispor, yeni teknik direktörünü belirledi. Hikmet Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Hatayspor'la vedalaşan Ömer Erdoğan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı. Akdeniz ekibiyle 85 maça çıkan 45 yaşındaki Ömer Erdoğan; 35 galibiyet, 18 beraberlik, 29 mağlubiyetle maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı. Sezonu Hatay'la 12. sırada tamamlayan Erdoğan, 15 galibiyet, 15 beraberlik, 8 yenilgi elde etti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Ömer Erdoğan'la anlaşılmasının ardından genç teknik adama başarılar diledi. Başkan Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Büyük Kayserispor camiası her şeyin en güzeline layık. Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Teknik direktör konusunda camiamızın görüş birliğine vardığı Ömer Erdoğan hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.