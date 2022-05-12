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Muhteşem Kayseri

Kayserispor, 3. turda başladığı final yolculuğunda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devleri eledi. Toplam 18 gol atıp sadece 4 gol yedi. Kupanın kulpuna yapıştı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Muhteşem Kayseri

Lig şampiyonu Trabzonspor'u 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında 4-2 mağlup ederek adını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yazdıran Kayserispor'da büyük coşku yaşanıyor. Süper Lig'de başarısız bir sezon geçirmesine rağmen kupada muhteşem bir performans sergileyen sarı kırmızılı kulüp tam 14 yıl sonra final heyecanı yaşayacak. Finale giden yolda 3 büyük takımı ekarte eden Kayserispor; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u devre dışı bıraktı.

DEPLASMAN ŞOV!

Anadolu ekibi, 3. turdan başladığı mücadelede ilk olarak Artvin Hopa'yı 3-0, ardından ardından Iğdır'ı 4-0 mağlup etti. 5. turda 68 Aksaray'ı da 4-0'la geçip son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı lacivertlileri deplasmanda 1-0 yenip çeyrek finalde bu kez Beşiktaş'ın rakibi oldu. Yine deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmesini bilen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, son olarak da Trabzonspor engelini aştı.

2007-08'DE MUTLU SON

Sarı-kırmızılı ekip, 2007- 2008 sezonunda 7 Mayıs 2008'de ilk kez oynadığı final maçında Gençlerbirliği'ne penaltılarda üstünlük kurarak kupaya uzanmıştı. Kayseri temsilcisi, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta, tarihe geçen seri penaltılarda rakibini 11-10 mağlup etmişti.

FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

HEYECAN TURKUVAZ MEDYA'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, kupanın tüm heyecanını futbolseverlerle buluşturuyor. Maç öncesi ve sonrası yorumlarla, saha içi bağlantılarla, uzman görüşlerle kupa serüveninin tüm coşkusunu ekranlara getiriyor. Müthiş final maçında da futbolun kalbi A Spor ve ATV'de atacak.

4 KEZ ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Daha sonraki sezonlarda kupada 4 kez çeyrek final oynayan Kayserispor, 14 yıl sonra kupayı ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

'AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ'

Kayseri'nin Senegalli forveti Mame Thiam da kupayı kazanacaklarına inandığını belirtti. Avrupa vizesi almak için kupanın büyük önem taşıdığını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Takım olarak kupaya kilitlenmiş haldeyiz" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZE İNANIYORUZ'

Trabzonspor maçında attığı 2 golle turu getiren Emrah Başsan, artık tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "Büyük emek vererek, zorlu rakipleri geçerek buraya geldik. Kendimize inanıyoruz" diye konuştu. Emrah, bu sezon kupa maçlarında 4 gol kaydetti.

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