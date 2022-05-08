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Kayserispor'da kadro dışı kalan Mustafa Pektemek affedildi!

24 Nisan 2022 tarihinde oynanan Antalyaspor Kayserispor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan Mustafa Pektemek'e af çıktı. Hafta boyunca takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki futbolcu 2 müsabakada forma giyememişti. Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman oyuncuyu affederek Trabzonspor karşılaşması öncesinde yeniden takıma dahil etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 10:10
Kayserispor'da kadro dışı kalan Mustafa Pektemek affedildi!

Yukatel Kayserispor Kulübü, kadro dışı bırakılan Mustafa Pektemek'i affetti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Mustafa Pektemek'e af çıktı. Antalyaspor maçı sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından kadro dışı bırakılan ve hafta boyu takımdan ayrı çalışan, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giymeyen Mustafa Pektemek, takıma katıldı.

Mario Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığının bulunduğu dönemde kadro dışı kararından geri adım atan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında ilk on birde Mustafa Pektemek'e görev vermeye hazırlanıyor.

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