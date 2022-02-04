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Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekip kozlarını paylaşacak. Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Kritik maçı Kadir Sağlam yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 09:52 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 09:55
Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kayserispor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Hatayspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Hatayspor maçı 4 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

4. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1'lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan 3 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1
2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3
2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

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