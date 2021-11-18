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Kolovetsios’tan 3 puan sözü

Kayserispor’un Yunan stoperi Kolovetsios, sahalarında oynayacakları Göztepe maçını kazanıp ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, “İlk günden bugüne bakacak olursak daha iyi durumdayız. Fenerbahçe maçında alınan puan bizim için çok önemliydi. Şu andan itibaren Göztepe maçına bakıyoruz. Çok iyi çalışıp Göztepe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocanın isteklerini sahaya yansıtmak için çalışıyoruz” diye iddialı konuştu. Öte yandan Asbaşkan Ali Çamlı da Hikmet Karaman’a güvendiklerini ve başarının çok yakın olduğunu vurguladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Kolovetsios’tan 3 puan sözü
Kayserispor'un Yunan stoperi Kolovetsios, sahalarında oynayacakları Göztepe maçını kazanıp ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "İlk günden bugüne bakacak olursak daha iyi durumdayız. Fenerbahçe maçında alınan puan bizim için çok önemliydi. Şu andan itibaren Göztepe maçına bakıyoruz. Çok iyi çalışıp Göztepe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocanın isteklerini sahaya yansıtmak için çalışıyoruz" diye iddialı konuştu. Öte yandan Asbaşkan Ali Çamlı da Hikmet Karaman'a güvendiklerini ve başarının çok yakın olduğunu vurguladı.
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