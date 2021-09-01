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Son dakika spor haberi: Kayserispor'a lisans engeli! Bilal Başacıkoğlu...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü lisans engeliyle karşı karşıya kaldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:39 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:58
Son dakika spor haberi: Kayserispor'a lisans engeli! Bilal Başacıkoğlu...

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer engeli geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi. Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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