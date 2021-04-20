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Kayserispor - : 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 'in 36. haftasında Kayserispor, sahasında 'ni konuk etti. Karşılaşmayı 2-2 berabere bitti ve iki ekip de 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 18:03
Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 'in 36. haftasında Kayserispor, sahasında 'ni konuk etti. Karşılaşmayı 2-2 berabere bitti ve iki ekip de 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımın gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 46. dakikada Piris Da Motta ve 50. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 35, Gençlerbirliği ise 32 yaptı.

İKİ TAKIM DA DÜŞME HATTINDA

Düşme hattında bulunan iki takım da kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve ligde kalmak istiyor.

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