Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmayı 2-2 berabere bitti ve iki ekip de 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımın gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 46. dakikada Piris Da Motta ve 50. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 35, Gençlerbirliği ise 32 yaptı.

İKİ TAKIM DA DÜŞME HATTINDA

Düşme hattında bulunan iki takım da kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve ligde kalmak istiyor.