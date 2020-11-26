Haberler Kayserispor Corona virüsü testi negatif çıkan Kanga takıma katıldı

Corona virüsü testi negatif çıkan Kanga takıma katıldı

'da, karantinada olması sebebiyle maçı kadrosunda yer almayan Kanga'nın son durumu belli oldu. Uygulanan son corona virüsü testi negatif çıkan Kanga, takıma katıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:05
Corona virüsü testi negatif çıkan Kanga takıma katıldı

'un Fildişi asıllı Fransız forvet oyuncusu Wilfired Kanga takıma katılarak çalışmalara başladı.

ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Kanga sevinci. Lige verilen milli arada yapılan corona virüsü (covid-19) testi pozitif çıkan Fransız oyuncunun yapılan son testi negatife dönmesinin ardından dün yapılan antrenmanda yer aldı. Kanga'nın bugün oynanacak olan 4. Eleme Turu karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzon'a karşı oynaması bekleniyor.

Kanga ligde oynanan son maçında karantinada olduğu için forma giyememişti.

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