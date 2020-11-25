Umut Aybaba'da

Süper Lig'de üst üste 3 yenilgiyle Galatasaray deplasmanına çıkan Kayserispor, hem de 10 kişi kaldığı maçta güçlü rakibinden 1 puan almanın sevincini yaşıyor. Galatasaray karşılaşmasıyla siftah yapan teknik direktör Samet Aybaba'nın, türlü zorluklara rağmen İstanbul'dan puan çıkarması, sarı-kırmızılı camiayı oldukça umutlandırdı. Kalesinde devleşen Lung'un mücadelede sakatlanması, ardından gelen kırmızı kart sonrası yenik durumdayken 10 kişiyle alınan 1 puan, Aybaba'nın kısa sürede takıma önemli mesafe aldırdığını gösterdi. Samet Aybaba da "Daha çok çalışacağız" açıklamasıyla sarı-kırmızılı camiayı umutlandırdı.

GÖZLER GÜMRÜK MAÇINA ÇEVRİLDİ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Karagümrük maçı öncesi camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Sarı-kırmızılı takıma önemli transferler kazandırıp hedefini büyüten Başkan Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalmamıza karşın alınan 1 puanın güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

LUNG 1 AY YOK

Galatasaray maçında sakatlığı sonrası gözyaşlarıyla sahayı terk eden kaleci Lung'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Rumen eldivenin sağ üst adale tendonunda orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi. Lung 'un sahalardan en az 1 ay sahadan uzak kalacağı öğrenildi.