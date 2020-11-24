Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Muğdat Çelik'e destek! Galatasaray...

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Samet Aybaba, "Oyun başlangıcı çok kötü. İlk devre çok kötü. Merkezden, kenardan savunma tedbirlerini çalıştık. Bomboş bir savunma yaptık. Kalecimizin müthiş başarısı, şansımız ile 0-0. Penaltıdan sonra daha iyi savunma yaptık. Pozisyon vermedik. Futbol bu, çok eksiğimiz var. Gidereceğiz, çalışacağız. 1 puan bizim için çok önemli. Öne doğru giderken bir şeyler katacak bize. Pozisyonlar ile ilgili daha çok yorum yapmamız, planlamamız lazım. 10 kişi kaldıktan sonra dönebiliyor. Şimdi içeride çok keyifliler. Biz 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi savunma yaptık. Hiç pozisyon vermedik. Her topa vurduk. Daha çok istedik. İlk yarıda bunları yapamamıştık." ifadelerini kullandı.

LUNG VE YASİR AÇIKLAMASI!

Lung ve Yasir'in sakatlıklarının ciddi olduğunu açıklayan Aybaba, "Lung'un adalesinde yırtık var. Yasir'in kemiğinde kırık var. Talihsizlik tabii ki. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir maçtan puanla ayrılmak bizi daha da ileriye götürecektir." dedi.

MUĞDAT ÇELİK'E DESTEK

Maçta gördüğü kırmızı kart ve yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştirilen oyuncusu Muğdat Çelik'e destek çıkan tecrübeli hoca, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." yorumunda bulundu.