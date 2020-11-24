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Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan 'e destek! ...

1-1'lik beraberliğinin ardından mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörü Samet Aybaba, eleştirilerin odak noktası haline gelen oyuncusu 'e, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz." sözleriyle destek çıktı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:34
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Muğdat Çelik'e destek! Galatasaray...

Teknik Direktörü Samet Aybaba, 'in 9. haftasında ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Samet Aybaba, "Oyun başlangıcı çok kötü. İlk devre çok kötü. Merkezden, kenardan savunma tedbirlerini çalıştık. Bomboş bir savunma yaptık. Kalecimizin müthiş başarısı, şansımız ile 0-0. Penaltıdan sonra daha iyi savunma yaptık. Pozisyon vermedik. bu, çok eksiğimiz var. Gidereceğiz, çalışacağız. 1 puan bizim için çok önemli. Öne doğru giderken bir şeyler katacak bize. Pozisyonlar ile ilgili daha çok yorum yapmamız, planlamamız lazım. 10 kişi kaldıktan sonra dönebiliyor. Şimdi içeride çok keyifliler. Biz 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi savunma yaptık. Hiç pozisyon vermedik. Her topa vurduk. Daha çok istedik. İlk yarıda bunları yapamamıştık." ifadelerini kullandı.

LUNG VE YASİR AÇIKLAMASI!

Lung ve Yasir'in sakatlıklarının ciddi olduğunu açıklayan Aybaba, "Lung'un adalesinde yırtık var. Yasir'in kemiğinde kırık var. Talihsizlik tabii ki. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir maçtan puanla ayrılmak bizi daha da ileriye götürecektir." dedi.

MUĞDAT ÇELİK'E DESTEK

Maçta gördüğü kırmızı kart ve yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştirilen oyuncusu 'e destek çıkan tecrübeli hoca, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." yorumunda bulundu.

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