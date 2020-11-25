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Kayserispor-Karagümrük maçında düdük çalacak!

'in 10. haftasında gerçekleşecek olan Hes Kablo Kayserispor- mücadelesinin hakemi belli oldu. 'un yöneteceği karşılaşmada Ulusoy’un yardımcılıklarını ve yapacak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:24
Kayserispor-Karagümrük maçında Alper Ulusoy düdük çalacak!

Hes Kablo Kayserispor İle arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 10. hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden yönetecek.

Süper Ligin 10. haftasında 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçında görev yapacak hakemler açıklandı. (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını ve yapacak.

Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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