Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3 | Ziraat Türkiye Kupası MAÇI ÖZETİ İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turda nefes kesen bir karşılaşma oynandı. TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Erokspor, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçının gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 24.11.2020 10:56 Güncelleme: 24.11.2020 19:14

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'un futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, turda Esenler Erokspor'u ağırlarken beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

TFF 3. Lig ekibi Erokspor, Fatih Karagümrük'ü evinde 3-0 mağlup etti. Maçın golleri 14' Samet Dağlı, 35' Aziz Kızılgün, 75' Muammer Sarıkaya'dan geldi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor adını bir üst tura yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | FATİH KARAGÜMRÜK 0-1 ESENLER EROKSPOR


MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada Esenler Erokspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında soldan topu süren Samet Dağlı, Aziz Kızılgün'e pası atıp, içeri koşu yaptı. Aziz bekletmeden pası verince kaleciyle karşı karşıya kalan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Somay'dan orta sahada aldığı topu Koray Altınay'ı geçip rakip ceza sahasına kadar süren Aziz Kızılgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

75 dakikada Esenler Erokspor 3. golü buldu. Koray Altınay'ın kendi ceza sahası önünde hatalı pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyi de geçip topu ağlara gönderdi: 0-3

Konuk ekip karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

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