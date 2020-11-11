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Kayserispor'la anlaşan kente geldi

ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine imza atan kente geldi. Tecrübeli teknik adam, 11 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de yapılacak antrenmanda ekibiyle birlikte yer alacak.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:02 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:49
Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba kente geldi

takımlarından ile anlaşan teknik direktör şehre geldi. Deneyimli teknik adamın akşam takımla ilk antrenmanını yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'de 7 maçta topladığı 6 puanla 18'inci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi. Tecrübeli teknik adam, yeni takımı için Kayseri'ye geldi.

Aybaba, 11 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de yapılacak antrenmanda ekibiyle birlikte yer alacak. Futbolcularla toplantı yapacağı öğrenilen Samet Aybaba'nın ardından 23 Kasım'da ligde oynayacakları maçına takımı hazırlayacağı bildirildi.

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