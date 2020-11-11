Süper Lig'den haberler (11.11.20)

HOROZ'DA KRİZ

Ligde 7 maçta, 1 kez kazanan, düşme hattındaki Denizli'de teknik direktör Prosinecki'nin geleceği tartışma konusu oldu. Sezon sonuna kadar imza atılan Hırvat hocanın koltuğu sallantıda.

A.GÜCÜ KAMPA

Ankaragücü, milli arada Antalya'da kamp yapacak. Karagümrük'le 2-2 berabere kalınan maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, bugün Antalya'da kampa gireceği ifade edildi.

PALUT RAHAT

İlk hafta 5-1'lik Denizli galibiyeti sonrası 6 maçtır kazanamayan Göztepe'de, Başkan Sepil'in teknik direktör İlhan Palut'a güveninin tam olduğu öğrenildi ve istikrardan yana olduğu belirtildi.

GENÇLER'DE İSYAN

G.Birliği, Başakşehir maçı hakemi Öğretmenoğlu'na tepki gösterip, "Pozisyona göre değil, sese göre reaksiyon verdi. Çok bağıranın istediği kararları alabildiği bir maçı izletti" açıklaması yaptı.