Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (11.11.20)

'den haberler (11.11.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:13 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Süper Lig'den haberler (11.11.20)

HOROZ'DA KRİZ

Ligde 7 maçta, 1 kez kazanan, düşme hattındaki 'de Prosinecki'nin geleceği tartışma konusu oldu. Sezon sonuna kadar imza atılan Hırvat hocanın koltuğu sallantıda.

A.GÜCÜ KAMPA

Ankaragücü, milli arada 'da kamp yapacak. Karagümrük'le 2-2 berabere kalınan maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, bugün Antalya'da kampa gireceği ifade edildi.

PALUT RAHAT

İlk hafta 5-1'lik Denizli galibiyeti sonrası 6 maçtır kazanamayan 'de, Başkan Sepil'in teknik direktör İlhan Palut'a güveninin tam olduğu öğrenildi ve istikrardan yana olduğu belirtildi.

GENÇLER'DE İSYAN

G.Birliği, maçı hakemi Öğretmenoğlu'na tepki gösterip, "Pozisyona göre değil, sese göre reaksiyon verdi. Çok bağıranın istediği kararları alabildiği bir maçı izletti" açıklaması yaptı.

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