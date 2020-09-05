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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Kayserispor'da şoku!

Kayserispor'da Pedro Henrique şoku!

ekiplerinden 'un 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızı , sol bacağındaki 2. derece kas yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

2020-2021 futbol sezonu için çalışmalarını sürdüren ve ligin ilk haftasında sahasında 'yı konuk edecek olan 'da 'den kötü haber var.

Geride kalan sezon takımın en formda futbolcusu olan ve takımın en skorer ismi olan Pedro Henrique sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.
Sol bacağında 2.derecede kas yırtığı olan Pedro Henrique'nin maçında da oynamasına zor gözle bakılıyor. Brezilyalı futbolcu, ligin 3.haftasında Kayseri'de oynanacak Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

  1. 05.09.2020
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