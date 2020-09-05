Kayserispor'da Pedro Henrique şoku!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Pedro Henrique, sol bacağındaki 2. derece kas yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için çalışmalarını sürdüren ve ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique'den kötü haber var.
Geride kalan sezon takımın en formda futbolcusu olan ve takımın en skorer ismi olan Pedro Henrique sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.
Sol bacağında 2.derecede kas yırtığı olan Pedro Henrique'nin Alanyaspor maçında da oynamasına zor gözle bakılıyor. Brezilyalı futbolcu, ligin 3.haftasında Kayseri'de oynanacak Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
- 05.09.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor'da Pedro Henrique şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.