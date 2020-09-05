Aaron Lennon çok iddialı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Aaron Lennon çok iddialı

çok iddialı

Aaron Lennon çok iddialı

'un dünyaca ünlü flaş transferi , antrenmanlara başladı.

'un dünyaca ünlü flaş transferi , antrenmanlara başladı. Ekstra çalışmalara başlayan 33 yaşındaki yıldız, "Türkiye ve Kayserispor benim için yeni bir macera olacak. Kayserispor'da oynayacağım için heyecanlıyım. Önemli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Önemli görevim var" diye iddialı konuştu.
  1. 5.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aaron Lennon çok iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA