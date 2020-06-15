Kayserispor'da Sapunaru Gençlerbirliği maçında yok
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor'da kart cezası bulunan Sapunaru sahada olamayacak.
Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da antrenmanlar 1 günlük aradan sonra yeniden başladı. Gustavo Campanharo ve Pedro Henrique'nin sarı kart cezalarının bittiği sarı kırmızılı takımda bu kez de Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü. Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sarı kart gören Sapunaru, bu hafta takımındaki yerini alamayacak.
Rumen stoper Sapunaru ile birlikte sağ bek Miguel Lopes de, stoper Alpay Çelebi, orta saha futbolcusu Nurettin Korkmaz da forma giyemeyecek isimler arasında.
- 15.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor'da Sapunaru Gençlerbirliği maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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