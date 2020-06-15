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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'da Sapunaru maçında yok

Kayserispor'da Sapunaru Gençlerbirliği maçında yok

'in 27. hafta mücadelesinde ile karşılaşan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Önümüzdeki hafta ile karşılaşacak olan Kayserispor'da kart cezası bulunan Sapunaru sahada olamayacak.

'in 28.haftasında sahasında ile karşılaşacak 'da antrenmanlar 1 günlük aradan sonra yeniden başladı. Gustavo Campanharo ve Pedro Henrique'nin cezalarının bittiği sarı kırmızılı takımda bu kez de Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü. ile oynanan müsabakada sarı kart gören Sapunaru, bu hafta takımındaki yerini alamayacak.

Rumen stoper Sapunaru ile birlikte sağ bek Miguel Lopes de, stoper Alpay Çelebi, orta saha futbolcusu Nurettin Korkmaz da forma giyemeyecek isimler arasında.

  1. 15.06.2020
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