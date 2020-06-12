Vedat Muriqi'den Kayserispor'a gözdağı! İşte o paylaşım...

Süper Lig, corona virüsü nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam oynanacak mücadelelerle kaldığı yerden devam edecek. 27. hafta mücadelelerinde sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe de hazırlıklarını tamamladı.

27. haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriqi'den mücadele öncesi bir son dakika paylaşımı geldi. Vedat Muriqi'nin 'İşte başlıyoruz' notuyla paylaştığı gönderi Fenerbahçeli taraftarlarca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım...