Vedat Muriqi'den Kayserispor'a gözdağı! İşte o paylaşım...
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Maça saatler kala sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'den flaş bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
Süper Lig, corona virüsü nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam oynanacak mücadelelerle kaldığı yerden devam edecek. 27. hafta mücadelelerinde sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe de hazırlıklarını tamamladı.
27. haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriqi'den mücadele öncesi bir son dakika paylaşımı geldi. Vedat Muriqi'nin 'İşte başlıyoruz' notuyla paylaştığı gönderi Fenerbahçeli taraftarlarca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım...
- 12.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi'den Kayserispor'a gözdağı! İşte o paylaşım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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