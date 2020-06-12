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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Muriqi'den Kayserispor'a gözdağı! İşte o paylaşım...

'den 'a gözdağı! İşte o paylaşım...

Vedat Muriqi'den Kayserispor'a gözdağı! İşte o paylaşım...

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan , son hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Maça saatler kala sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu 'den flaş bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

, corona virüsü nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam oynanacak mücadelelerle kaldığı yerden devam edecek. 27. hafta mücadelelerinde sahasında 'u ağırlayacak olan de hazırlıklarını tamamladı.

27. haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, Kosovalı yıldız golcü 'den mücadele öncesi bir son dakika paylaşımı geldi. Vedat Muriqi'nin 'İşte başlıyoruz' notuyla paylaştığı gönderi Fenerbahçeli taraftarlarca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım...

  1. 12.06.2020
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