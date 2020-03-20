Süper Lig ekibinden futbolcularına yurt dışı yasağı!
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, oyuncularına yurt dışına çıkış yasağı koydu. Takım 23 Mart'ta yeniden topbaşı yapacak.
Hes Kablo Kayserispor kulübü, Süper Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesi kararı üzerine futbolcularına izin verdi. 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi kararı üzerine teknik heyet ve futbolcularımızın bedensel ve zihinsel olarak dinlenmeleri için izin verdik. Hepsi Kayseri'de olacak ve evlerinde kalacak. Evde kal talimatına uyacak. Yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Sadece Kayseri'ye yakın bazı illerde ailesi, yakını bulunanlara şehir dışına gidişine müsaade ediyoruz. 23 Mart gibi tekrardan topbaşı yaparak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
Mustafa Tokgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı erteleme kararını yerinde bulduklarını ifade ederek, "Bu kararı bekliyorduk. Doğru bir karar. Hiç bir tarama yapılmamıştı. Ciddi bir risk vardı. teknik heyet ve futbolcularımızın izin dönüşünde tek tek virüs taraması yapılacak. Tesisler yine dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu.
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