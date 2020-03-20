Ümit Özat kendini karantinaya aldı
Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye döner dönmez kendini karantinaya aldı.
Geçtiğimiz aralık ayında Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan teknik direktör Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi...
Tecrübeli çalıştırıcı dün Türkiye'ye döndü. Takvim'in haberine göre 43 yaşındaki hocanın koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.
Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Ümit Özat Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Adana Demirspor'u çalıştırdı.
- 20.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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