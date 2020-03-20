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20 Mart 2020, Cuma
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kendini karantinaya aldı

Ümit Özat kendini karantinaya aldı

'de son olarak TFF 1. Lig takımlarından 'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör , 'ten Türkiye'ye döner dönmez kendini karantinaya aldı.

Geçtiğimiz aralık ayında ekibi NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan teknik direktör 'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi...

Tecrübeli çalıştırıcı dün 'ye döndü. Takvim'in haberine göre 43 yaşındaki hocanın koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Ümit Özat Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği, Giresunspor ve 'u çalıştırdı.

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  1. 20.03.2020
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